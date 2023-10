Rechner soll Antwort geben Ist mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet?

Wer erfahren möchte, ob das eigene Haus für eine Wärmepumpe in Frage kommt, kann den sogenannten Einzelgebäude-Rechner nutzen. Er fragt erst einmal ab, ob es sich um ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte oder eine andere Gebäudeart handelt, wann das Haus gebaut wurde und wo es sich genau befindet. Dann will der Rechner wissen, ob das Haus mitten in einer Stadt oder in einer Wohnsiedlung auf dem Dorf steht, wie hoch der Gasverbrauch pro Jahr und wie groß die beheizte Fläche ist. Schließlich wird es etwas spezifischer: Der Aufstellort wird zum Thema, die Frage, wie weit der nächste Nachbar entfernt wohnt, wie viele Bohrlöcher auf dem Grundstück möglich sind und wie tief die höchstens sein können. Zum Schluss muss man noch beantworten, wie groß die zusammenhängende Grünfläche auf dem eigenen Grundstück ist.