Abgasnorm Euro 7 VW lehnt Vorschläge von EU-Kommission ab

„Der Luftqualität ist nicht geholfen, wenn wir die Abgasemissionen eines neuen Verbrenners mit Vollgas und Pferdeanhänger im ersten Gang auf einem Bergpass in den Alpen zum Maß der Dinge machen“, hieß es in der Mitteilung des Autobauers. Stattdessen sei die Elektrifizierung „der mit Abstand wirkungsvollste Weg, die Schadstoff-Emissionen zu minimieren und so die Luftqualität weiter zu verbessern“. Dies sollte die Norm berücksichtigen.