Deutschlands größter Verkehrsverbund VRR-Vorstand geht wohl vorzeitig

Unruhe beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Der für Tarife und Marketing zuständige Vorstand José Luis Castrillo wird den Verbund voraussichtlich Ende März verlassen. Das erfuhr unsere Redaktion aus mehreren Quellen. Grund für die Trennung sind persönliche Verfehlungen, die ihm zu Last gelegt werden. Die Juristen des VRR sind zwar zu dem Schluss gekommen, dass die Vorgänge keine Kündigung des noch 3,5 Jahre laufenden Vertrages erlauben, aber eine Trennung scheint unvermeidbar, weil die CDU-Fraktion in den VRR-Aufsichtsgremien darauf besteht. Daraufhin hat Castrillos Anwalt die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen vorgeschlagen. Grüne und SPD in den VRR-Aufsichtsgremien hätten dagegen anscheinend hingenommen, dass der dem rot-grünen Lager nahestehende Castrillo nur abgemahnt wird, berichten mehrere Teilnehmer einer Sitzung am Montag.