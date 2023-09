Krisenstimmung im NRW-ÖPNV VRR und VRS wollen die Preise erhöhen

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) kündigte am Montag bei einem Pressegespräch an, zum 1. Januar die Preise zwischen sechs und acht Prozent zu erhöhen. Auf Nachfrage erklärte der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), mitziehen zu wollen. „Die Lage ist dramatisch“, erklärte ein Sprecher des VRS. „Es wird weitere deutliche Anpassungen geben.“ Erst am 1. Juli hatte der VRS die Tarife um 3,87 Prozent erhöht.