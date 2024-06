VRR stockt Zahl der EM-Züge nach Gelsenkirchen auf Zur EM ruckelt es weiter mächtig bei der Bahn

Die Bahn rechtfertigt die vielen Verspätungen auch damit, dass massenhaft Züge und Fahrgäste unterwegs seien. In der ersten Spielwoche alleine seien drei Millionen Menschen in ICE und IC-Zügen unterwegs gewesen. 182.000 Fantickets seien allein in der ersten Woche verkauft gewesen. Zu den Spieltagen würden 5.000 zusätzliche Reinigungskräfte an über 100 Bahnhöfen Sonderschichten fahren. Rund 3.000 Techniker stünden bereit, damit Störungen an Rolltreppen und Aufzügen umgehend behoben werden. Vor Ort helfen rund 300 Reisendenlenker den Fans bei der Orientierung. Darunter war am ersten Spieltag auch Frederik Ley, Chef von DB Regio in NRW, bei einer Schicht am Hauptbahnhof Köln. „Bei der DB rollt zur EM alles, was rollen kann“, erklärt eine Sprecherin von DB Regio NRW.