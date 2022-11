100.000 neue Kunden erwartet beim VRR : Wie VRR und VRS das 49-Euro-Ticket vorbereiten

Düsseldorf Die NRW-Verkehrsverbünde wollen das 49-Euro-Ticket stark über Apps verkaufen. Aber auch alte Abokarten könnten noch einige Zeit lang gültig sein.

Damit die aktuellen Chipkarten in neue Karten umgetauscht werden können, sei aber eine „Übergangszeit“ nötig. Außerdem müssten alle diese Kunden jeweils eine „aktive Zustimmung“ zum Wechsel geben, wodurch hoher Verwaltungsaufwand entstehen würde. Der VRS legt sich fest, keinem Kunden würde ein Nachteil entstehen, wenn er bei einem sehr frühen Start des 49-Euro-Abos noch die bisherige Chipkarte nutzen würde. „Es wird wahrscheinlich eine Übergangsphase notwendig, in der die Kunden das alte Ticket nutzen können.“ Der Sprecher sagt: „Wenn das Deutschlandticket bundesweit zum 1. Januar starten soll, werden es auch die Kunden im VRS in Anspruch nehmen können.“

Der VRR rechnet mit mindestens 100.000 neuen Kunden durch das Angebot. „Die Abokunden werden von ihren Verkehrsunternehmen informiert und angesprochen, ob sie zum Deutschlandticket wechseln wollen. Ich gehe davon aus, dass viele Kunden dies wollen, weil sie ja Geld sparen“, sagt VRR-Vorstand Castrillo. Für andere hingegen könne ein Verbleib in ihrem Abo „von Vorteil sein“, da das Abo-Ticket Zusatzleistungen enthält, die es im Deutschlandticket nicht gibt, wie Fahrradmitnahme oder die Übertragbarkeit auf eine andere Person. So kostet ein Ticket 2000 in der Preisstufe A1 mit Gültigkeit erst ab 9 Uhr früh nur 54,29 Euro im Monat, wobei unter anderem ein Fahrrad mitgenommen werden kann. Der VRR-Manager geht davon aus, dass die Verbundgrenzen künftig eine immer kleinere Rolle spielen: „Verbundgrenzen für die Ausgestaltung des Tarifs verlieren zunehmend an Bedeutung in NRW und bundesweit.“ Die Kunden, die nur selten fahren, sollten den nur nach Strecke abgerechneten Eezy-NRW-Tarif nutzen: „Mit dem eezy Digitaltarif haben wir eine gute landesweite Basis für die Gestaltung eines Tarifs für Gelegenheitskunden.“ Die gefahrene Strecke wird dabei per GPS per App gemessen.