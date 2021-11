Sorge vor Verspätungen bei S-Bahnen und Regionalbahnen : VRR gibt Abellio neue Chance

Essen/Düsseldorf 2022 soll der Bahnbetreiber viele Routen in NRW aufgeben, doch der VRR fürchtet ein Chaos. Nun drängt der VRR darauf, wenigstens Infos zu den betriebenen Zugstrecken zu erhalten.

Abellio ist als zweitwichtigster Partner des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) nach der Deutschen Bahn eigentlich tot, macht aber eventuell trotzdem weiter. So lässt sich ein am Montag gefasster Beschluss des VRR-Verwaltungsrats zusammenfassen. Demnach beendet Europas größter Verkehrsverbund zum 1. Februar die langfristige Zusammenarbeit mit Abellio, weil der Ableger der niederländischen Staatsbahn sich weigert, zu den früher vereinbarten Preisen weiterzufahren. Derzeit ist Abellio wegen anhaltender Verluste im Schutzschirmverfahren, einem Sanierungsprozess im Rahmen des Insolvenzrechts. Rund 100 Beschäftigte von Abellio demonstrierten während der Sitzung des Verwaltungsrats in Essen gegen den Untergang ihres Arbeitgebers; insgesamt hat die Firma 1080 Beschäftigte.

Am Ende ergibt sich das Bild, dass der VRR sich aus der Abhängigkeit von Abellio nur sehr schwer lösen kann. Dabei scheinen Management und Betriebsrat des Unternehmens sich verschworen zu haben, um den VRR einzuschüchtern: Ein Betriebsrat verkündete bei der Demonstration, es sei damit zu rechnen,dass viele Kollegen und Kolleginnen nicht zu Wettbewerbern wechseln werden, wenn diese bisherige Abellio-Strecken übernehmen. Außerdem sei fast unmöglich, das ganze Personal auf neue Abläufe bei anderen Unternehmen einzustellen, der Übergang werde also scheitern. Das Management ließ sich dagegen viele Monate Zeit, um zu bekunden, auch Abellio sei an den Notvergaben als künftigem Auftrag interessiert. Das wurde in einem Brief angekündigt, ein reales Angebot gibt es nicht.