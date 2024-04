US-Raumfahrtbehörde NASA „Voyager 1“ sendet wieder verwertbare Informationen

Die Raumsonde „Voyager 1“ - das am weitesten entfernte von Menschenhand geschaffene Objekt im Universum - sendet nach Monaten wieder verwertbare Informationen an die Bodenkontrolle. „Voyager 1“ schicke „verwertbare Daten“ über den Zustand und Status der technischen Systeme an Bord, erklärte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag. Der nächste Schritt sei nun, die Raumsonde in die Lage zu versetzen, wieder wissenschaftliche Daten zu senden.