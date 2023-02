Frühlingshafte Temperaturen Jetzt schon an Sommerreifen denken

Abrieb, UV-Strahlung und weitere Abnutzungen setzen den Reifen zu. Irgendwann muss ein neuer Satz her. Wann genau dieser Zeitpunkt gekommen ist, lässt sich laut Tüv nicht sagen, denn auch die Lagerung der Reifen spielt da mit hinein. ATU und ADAC empfehlen aber, Sommerreifen nach spätestens zehn Jahren durch neue zu ersetzen. Wie alt ein Reifensatz ist, also wann er produziert wurde, lässt sich leicht an der sogenannten DOT-Nummer an der Reifenseite erkennen. „Für das Herstellungsdatum relevant ist der dritte und letzte Ziffernblock. Er steht meist etwas abgesetzt in einem Oval. Die ersten zwei Ziffern stehen für die Produktionswoche, die letzten zwei für das Herstellungsjahr“, so der ADAC.