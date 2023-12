Spenden an Weihnachten Zeitdruck und mitleiderregende Bilder sind nicht seriös

Haus- und Straßensammlungen sind in NRW laut dem Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) erlaubnisfrei. Eine förmliche Genehmigung braucht es nur dann, wenn ein fester Informationsstand aufgebaut wird. „Das Werben auf der Straße und an der Haustür hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen“, sagt Burkhard Wilke, Geschäftsführer des DZI. Bei den Werbenden handelt es sich laut Wilke in der Regel um bezahlte Mitarbeiter einer Werbeagentur, um ehrenamtliche Mitarbeiter eines Hilfswerks handelt es sich nur selten. „Wichtig ist vor allem, dass Angesprochene ein Werbegespräch an der Haustür oder auf der Straße sofort abbrechen, wenn sie sich unangemessen unter Druck gesetzt fühlen“, sagt Wilke. Druck könne beispielsweise durch ein schlechtes Gewissen, Zeitdruck oder Falschbehauptungen aufgebaut werden. Generell rät die Verbraucherzentrale NRW bei Spendenaufrufen auf der Straße dazu, lieber erst mal abzuwinken und sich in Ruhe über die jeweilige Organisation zu informieren.