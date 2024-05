Düsseldorfer Dax-Konzern Höhere Preise helfen Henkel

Danach stieg der Umsatz allein um 3,4 Prozent, weil die Düsseldorfer höhere Preise durchgesetzt hatten. Der Absatz, also der mengenmäßige Verkauf, sank um 0,4 Prozent. Gerade Privatkunden müssen mehr bezahlen: In der Sparte Konsumgüter rund um die Marken Persil, Somat oder Perwoll setzte Henkel 6,4 Prozent höhere Preise durch, während die Menge um ein Prozent abrutschte. In der Klebstoffsparte, die die andere Hälfte des Geschäftes ausmacht, wurden die Preise nur um ein Prozent erhöht. Beide Sparten hatten jedoch Anfang 2023 die Preise um mehr als elf Prozent erhöht, die Lage entspannt sich also aus Sicht der Kunden.