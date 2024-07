Handel mit China EU-Kommission macht ernst – vorläufige Zölle auf chinesische E-Autos gelten ab Freitag

Dieser in Deutschland teils scharf kritisierte Schritt der Kommission ist eine Konsequenz aus einer Untersuchung der chinesischen Subventionspraxis. Die EU-Behörde kam zu dem Schluss, dass die Wertschöpfungskette batteriebetriebener E-Fahrzeuge in China von einer unfairen Subventionierung profitiere, die eine wirtschaftliche Schädigung der Hersteller in der EU zu verursachen drohe. Laut Kommission sind chinesische E-Autos normalerweise rund 20 Prozent günstiger als in der EU produzierte Modelle.