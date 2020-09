Vor dem Autogipfel : Weil pocht auf weitere Kaufanreize für Autos

Exklusiv Berlin Niedersachsens Ministerpräsident sorgt sich um die Autoindustrie und fordert mit Blick auf den Stellenabbau bei mehreren Zulieferbetrieben weitere Anreize für Autokäufer. Am kommenden Dienstag soll es im Kanzleramt einen Autogipfel geben.

Bevor sich die Bundesregierung im Zuge der Corona-Krise auf höhere Förderprämien für Elektroautos geeinigt hatte, wollten die drei Autoländer Niedersachsen (Volkswagen), Bayern (BMW und Audi) sowie Baden-Württemberg (Daimler) umfassendere Kaufanreize durchsetzen. Bezogen auf die Konzepte, die er mit seinen Amtskollegen präsentiert hatte, sagte Weil nun: „Markus Söder, Winfried Kretschmann und ich haben vor der Sommerpause Vorschläge für ein Konjunkturpaket für die Autoindustrie vorgelegt.“ Die damaligen Vorschläge, etwa der einer ökologisch sinnvollen Abwrackprämie, hätten in Berlin leider keine hinreichende Unterstützung gefunden, sagte Weil. „Wir sind alle drei Realos und wissen, dass wir nicht einfach mit denselben Ideen noch einmal kommen können.“ Impulse für die Nachfrage seien aber weiter dringend erforderlich. „Deswegen arbeiten wir an Vorschlägen, die noch überzeugender sind als die bisherigen“, sagte Weil.

Unterdessen wurde bekannt, dass der Pkw-Absatz in Deutschland im August trotz der Kaufprämien für Elektroautos und der Mehrwertsteuersenkung laut Kraftfahrt-Bundesamt um 20 Prozent eingebrochen war. Zwar befeuerten Kaufprämien den Boom der voll- und teilelektrischen Fahrzeuge, die mittlerweile ein Viertel aller Neuwagen ausmachen. Doch die Zahl der reinen Benziner sackte um 39 Prozent und der Absatz der reinen Dieselfahrzeuge um 28 Prozent ab.

Weil pocht deswegen auf mehr Anreize: „Die Situation in der Automobilindustrie bereitet mir nach wie vor große Sorgen“, sagte er. „Der lebendigere Automarkt im Juni und Juli war wohl eher der Abbau eines Rückstaus aus dem Shutdown“, vermutete der Ministerpräsident. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht als Grund vor allem, dass im September vergangenen Jahres eine Verordnung im Zusammenhang mit dem Prüfzyklus WLTP in Kraft getreten ist. Im August 2019 wurden demnach deshalb möglichst viele Autos verkauft, die davon betroffen gewesen wären. Dieser Vorzieheffekt habe zu einem hohen Zulassungsniveau im vergangenen Jahr geführt, das in diesem Jahr nicht gehalten werden konnte.