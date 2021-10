Immobilienkonzerne : Vonovia steht vor dem Einstieg bei Adler

Bochum Die Luxemburger Immobilienfirma gerät an der Börse durch Betrugsvorwürfe eines Investors und Leerverkäufers unter Druck. Die Ankündigung des Bochumer Wohnungskonzerns hilft zunächst.

Gerade erst hat Vonovia die Übernahme der Mehrheit am Berliner Konkurrenten Deutsche Wohnen faktisch unter Dach und Fach gebracht, da steht der Bochumer Immobilienkonzern schon vor dem Einstieg beim nächsten Wettbewerber. Diesmal geht es um die Adler Group, ein Unternehmen aus Luxemburg, das in den vergangenen Tagen durch Spekulationen um seine Bilanzen in die Schlagzeilen geraten ist. Der Aktienkurs des Unternehmens war danach binnen weniger Tage um mehr als ein Viertel abgestürzt, erholte sich am Freitag aber nach der Ankündigung von Vonovia deutlich.