Immobilienkonzern Vonovia lässt die Krise hinter sich

Nach dem ersten Quartal hat Vonovia seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Für das sogenannte organische Mietwachstum (also ohne Mieteinnahmen aus Zukäufen) geht der Konzern von einem Plus zwischen 3,8 und vier Prozent aus. Diese Einschätzung gilt in etwa auch für die kommenden Jahre. Die Mieten werden also weiter steigen, was indes nicht nur für Vonovia gilt.