Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Vonovia-Chef Rolf Buch : „Es gibt viel zu wenig Senioren-Wohnungen“

Rolf Buch steht seit 2013 an der Spitze der Vonovia, die damals noch Deutsche Annington hieß. Foto: Catrin Moritz/catrin moritz

Bochum Der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Wohnungskonzerns spricht vor der Hauptversammlung über Probleme am Wohnungsmarkt, seine Forderungen an die Politik und die Ausbildungsoffensive des Konzerns.

Bochum Hauptversammlungen finden derzeit in der Regel virtuell statt – so wie am Dienstag beim Wohnungskonzern Vonovia. Im Vorfeld sprach unsere Redaktion mit Rolf Buch, dem Chef des Dax-Konzerns.

In Deutschland wird permanent über zu wenig bezahlbaren Wohnraum geklagt. Ist der Mangel an seniorengerechten Wohnungen nicht genauso schlimm?

Info Buch war vier Jahre Bertelsmann-Vorstand Konzern Vonovia ist mit mehr als 400.000 Wohnungen der größte Wohnungskonzern Deutschlands. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bochum. Chef Rolf Buch, Jahrgang 1965, Maschinenbau- und BWL-Studium an der RWTH Aachen, mehr als 20 Jahre im Bertelsmann-Konzern tätig (2008 bis 2012 Vorstandsmitglied), ehe er in die Wohnungsbranche wechselte.

Buch Absolut richtig. Bis 2030 bräuchten wir eigentlich zusätzlich 2,9 Millionen altersgerechte Wohnungen. Das ist allein durch den Neubau gar nicht zu schaffen. Das heißt: Wenn wir da nichts machen, müssen viele Menschen gegen ihren Willen in Altersheime, die sie womöglich nicht bezahlen können.

Konsequenz?

Buch Wir haben uns verpflichtet, jede dritte Wohnung, die frei wird, weil Mieter ausziehen, seniorengerecht umzubauen. Das haben wir 2019 mit 15.000 Wohnungen gemacht. Aber das reicht ja bei Weitem nicht. Wir brauchen einen bundesweiten Aktionsplan, einen runden Tisch, an dem alle Beteiligten zusammenkommen, um dieses Problem zu lösen. Die Demographie ist neben dem Klimawandel und der Digitalisierung die größte Herausforderung für die Wohnungswirtschaft.

Apropos Bezahlbarkeit. Droht die Blase am Wohnungsmarkt nicht zu platzen?

Buch Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Wohnungspreise in den Schwarmstädten weiter steigen. Nehmen Sie das Beispiel Berlin: Jedes Jahr ziehen 30.000 Menschen in die Hauptstadt. Die brauchen Wohnraum, und wenn die Nachfrage steigt, dann steigen auch die Preise. Und die Mieten. Das Problem löst auch keine Mietpreisbremse.

Wäre ein stärkerer Einstieg in den Berliner Markt für Sie ein Thema, wenn es Mietendeckel und Mietpreisbremse nicht gäbe?

Buch Die Politik muss entscheiden, ob sie in der Stadt private Investoren in größerem Stil noch will. Dann müssen sich alle an einen Tisch setzen und Lösungen finden. Jeder muss Kompromisse machen.

Welche Forderungen stellen Sie generell an Wohnungspolitik?

Buch Die Genehmigungsprozesse müssen deutlich beschleunigt werden. Das geht ohne weitergehende Digitalisierung nicht. Wenn Sie heute einen Acker bebauen wollen, warten Sie zehn Jahre auf eine Genehmigung. Und beim Bauland muss sich was ändern. Heute geht das nach dem Motto: Wer am meisten bietet, bekommt das Land. Da sollte man sich Wien als Beispiel nehmen. Die Stadt hat eine langfristige Bodenpolitik und bestimmt selbst, wie und zu welchem Preis Acker- in Bauland umgewandelt wird.

In den Innenstädten könnten durch die Aufgabe von Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen Flächen frei werden. Wäre das nicht was für einen Wohnungskonzern?

Buch Wir bieten Wohnungen in Quartieren an, in denen die Versorgung der Mieter sichergestellt ist. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn unter diesen Bedingungen Flächen frei werden, kann man dann auch Wohnungen bauen.

Die Wohnungswirtschaft leidet offensichtlich wirtschaftlich nicht unter der Corona-Krise. Schlägt sich das dann auch in der Belegschaft Ihres Unternehmens nieder?

Buch Wir stellen in diesem Jahr 100 gewerbliche Azubis mehr ein und damit doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.

Ein Zeichen gegen die Krise? Oder ist es einfach ökonomisch sinnvoller, selbst auszubilden als fertige Mitarbeiter einzukaufen?

Buch Gute Leute selbst auszubilden, ist nicht in erster Linie eine ökonomische Frage, sondern eine der gesellschaftlichen Verantwortung und der Unternehmenskultur. Man kann die jungen Menschen gerade in der Corona-Krise nicht im Regen stehen lassen.

Sie haben sich jetzt in den Niederlanden mit 2,9 Prozent an einem Unternehmen beteiligt, das gerade mal 70.000 Wohnungen hat? Hilft ein Investment in der Größenordnung wirklich weiter?

Buch Das ist wie in Frankreich, da haben wir auch klein angefangen. Es geht darum, den Immobilienmarkt im Nachbarland real zu erleben, ihn besser kennenzulernen, mit Managern vor Ort zusammenarbeiten zu können. Solche Investments können Türöffner sein.

Sie könnten auch national und viel schneller wachsen, wenn sie die Deutsche Wohnen übernähmen, wie das vor Jahren schon mal geplant war. Ist das nicht doch ein Thema?

Buch Darüber wird permanent spekuliert, ohne dass was passiert. Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, da sind solche Gerüchte ganz normal. Und wir haben grundsätzlich die Verantwortung, alles zu prüfen. Ansonsten ist zu dem Thema auch schon alles gesagt.

Jetzt ist die Deutsche Wohnen auch Im Dax. Ist der Aufstieg des direkten Branchenkonkurrenten dann gut oder schlecht?