Equal Pay Day „Das hat nichts mit feministischer Propaganda zutun“

Sechs Prozent weniger Lohn für Frauen – nur, weil sie Frauen sind. Eine Ungerechtigkeit, auf die der Equal Pay Day aufmerksam machen soll. Und es gibt auch einen Grund, warum er dieses Jahr schon am 6. März statt am 7. März stattfindet: Der Tag soll symbolisieren, bis zur welcher Zeit im Jahr Frauen sozusagen unentgeltlich gearbeitet haben, weil der Lohnunterschied zu Männern so groß ist. 2024 ist ein Schaltjahr, das heißt, der 29. Februar sorgt dafür, dass der Equal Pay Day einen Tag nach vorne rutscht – es liegt also nicht etwa daran, dass sich in Sachen Lohngerechtigkeit etwas getan hätte.