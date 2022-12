Die besten Handys im Überblick Von ganz teuer bis günstig - Smartphones zum Fest

Am Spitzenreiter iPhone 14 Pro loben die Fachleute vorrangig die drei Kameramodule, die mit Weitwinkelobjektiv, einer Hauptkamera mit 48 Megapixel sowie einem kleinen Teleobjektiv keine Wünsche offen lassen. Der Bildschirm ist kontrastreich, dank 120 Hertz scrollt es sich ruckelfrei, und die Helligkeit von mehr als 2000 Candela ist enorm, ergänzt „Computerbild“. Auch die Always-on-Funktion für Nachrichten wird gelobt, doch das etwas niedrige Ladetempo kommt nicht so gut bei den Experten an. Nicht verschwiegen sei, dass es das iPhone 14 Pro auch in der noch schwereren Max-Version gibt. Aber die 240 Gramm Gewicht des getesteten Modells sind schon gewöhnungsbedürftig, die rein technischen Vorteile sind nicht riesig.