Branchenkrise Vom Bau gibt es fast nur Hiobsbotschaften

Mit ihrer Aussage, sie sehe keinen Niedergang auf die Bauwirtschaft zukommen, löst Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bei manchem in der Branche Kopfschütteln aus. Die Stimmung ist düster, weil jeden Tag neue Hiobsbotschaften kommen – und man wird das Gefühl nicht los, dass die Wohnungslücke in Deutschland immer größer wird. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sind die Baugenehmigungen um ein Viertel eingebrochen; allein im Juli waren es rund 31 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat. „Einer der wesentlichen Indikatoren für die Baukonjunktur erreicht einen neuen Tiefpunkt“, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes.