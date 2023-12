Das Gesicht der Signa Der nächste Benko kommt bestimmt

Dass es so wenig öffentliche Mahner gegeben hat, liegt auch daran, dass Benko ein Kind seiner Zeit ist. So wie Aufsteiger am Neuen Markt in den 90er Jahren, als alle glaubten, Aktienkurse von Tech-Unternehmen müssten für immer durch die Decke gehen. So war es auch bei Benko und den Immobilien, nur dass die Geldgeber diesmal keine Kleinanleger waren, sondern Großinvestoren. Aber auch ihnen fehlte offenbar die Vorstellungskraft, dass der Boom ein Ende haben könnte. Diese mangelnde Erkenntnisfähigkeit war gepaart mit dem Glauben, dass es in diesen Zirkeln nicht schick ist, Kreditwürdigkeit in Frage zu stellen. Keiner will der Spielverderber sein, keiner derjenige, der aus dem großen Spiel ausgestiegen ist und die Millionengewinne verpasst. Oder wie bei Galeria politisch dafür verantwortlich sein, dass ein Traditionskonzern zugrunde geht und Zigtausende Jobs wegfallen. Da ist doch jeder als Retter willkommen, und dann kriegt der eben auch noch ein paar Hundert Steuer-Millionen als Medizin, damit er den im Koma liegenden Patienten Warenhaus noch am Leben hält.