Lange Staus, ausgebuchte Termine Wie der Saharastaub Waschanlagen nützt

Seine Reise begann in der Sahara – und sie endete in den vergangenen Tagen häufig in Waschstraßen und -anlagen: Die Rede ist vom Saharastaub, der zuletzt tonnenweise nach Deutschland gelangte. Auch auf Millionen von Autos setzte sich der Wüstensand ab – zur Freude derjenigen, die sich beruflich mit der Reinigung von Autos befassen. Einer von ihnen ist Richard Enning, Chef des Autowaschstraßenbetreibers Mr. Wash. Vor seinen Anlagen bildeten sich zuletzt lange Schlangen. In Düsseldorf seien die Termine bei Mr. Wash am vergangenen Samstag, Dienstag und Mittwoch komplett ausgebucht gewesen, berichtet er.