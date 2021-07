Software und Batterien : Volkswagen will ein Tech-Konzern sein

Herbert Diess ist Vorstandschef von Volkswagen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wolfsburg Vorstandschef Herbert Diess präsentiert eine ambitionierte Strategie. Es geht um Elektroautos, autonomes Fahren und viel, viel Software. Doch bei der Umsetzung spielen ausgerechnet Diesel und Benziner eine zentrale Rolle.

Herbert Diess hatte Schuhe und einen dunkelblauen Anzug an. Der Österreicher will aus Volkswagen zwar einen Technologie-Konzern machen, aber die Ex­travaganz eines Elon Musk ist Diess dann doch fremd. Tesla-Gründer Musk hatte kürzlich barfuß und in T-Shirt für ein Foto mit dem Milliardär Richard Branson posiert, als dieser nach einem erfolgreichen Weltraumflug wieder gelandet war. Diess widmet sich lieber irdischen Themen – denn auch da gibt es für den Volkswagen-Chef genug zu tun.

Denn Diess baut den größten Autohersteller der Welt seit seinem Amtsantritt 2018 in rasanter Geschwindigkeit vom Diesel-Manipulator zum Technologie-Konzern um. Das wurde nun noch einmal deutlich, als Diess und andere Manager des Konzerns am Dienstag die Strategie „New Auto“ des Konzerns bis 2030 in einem Online-Format präsentierten.

Software und Batterien sind die Schlüsselfaktoren, die für Volkswagens Zukunft von zentraler Bedeutung sind. Denn unter Herbert Diess wird das ganze Unternehmen auf die Elektromobilität ausgerichtet. So sollen 2030 bereits mindestens 50 Prozent aller verkauften Fahrzeuge batterieelektrisch angetrieben werden. Gleichzeitig will der Konzern 60 Prozent seiner Software intern entwickeln. Bislang arbeitet man dazu eng mit Zulieferern zusammen. Zuletzt konnte Volkswagen bei seinen Elektroautos aus der ID-Reihe bereits das Over-the-Air-Update in Betrieb nehmen. Damit können die Fahrzeuge ohne Werkstatttermin verbesserte Software aufgespielt bekommen. Bei Tesla war dies schon lange möglich, VW tat sich schwer bei der Umsetzung.

Verbrennungsmotoren sind in dieser Vision eine Art Brückentechnologie, weil die aktuell höheren Margen den Umbau des Konzerns finanzieren sollen. Gleichzeitig sieht Konzernchef Diess aber auch in Zukunft Märkte für Verbrenner. Es habe keinen Sinn, in Lateinamerika, Teilen von China oder etwa auch Südafrika primär auf Elektromobilität zu setzen, sagte der Manager bei einer Gesprächsrunde mit Journalisten und Analysten. Elektromobilität ergebe nur dort Sinn, wo saubere Energie zum Antrieb genutzt werden könne anstatt schmutziger Kohle.

Die Profitabilität der Elektroautos soll unter anderem durch höhere Stückzahlen steigen. Die Rendite soll bis 2025 auf acht bis neun Prozent gesteigert werden. Bislang lag sie bei sieben bis acht Prozent.