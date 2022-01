Aufholrennen von Vodafone gegen Telekom : Harter Kampf um superschnelles Netz

Als eine Schwäche von Vodafone wurden die Funktürme an den Ableger Vantage Towers abgegeben Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Düsseldorf/Bonn Vodafone will den Vorsprung der Telekom beim 5G-Ausbau verkleinern. Aber noch fehlen innovative Dienste für den neuen Standard. Auf Dauer könnte 5G aber das autonome Fahren ermöglichen.

Beim Ausbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes erhöht Deutschlands zweitgrößter Telefonkonzern Vodafone das Tempo. Zur Jahreswende hatten die Düsseldorfer bereits 45 Millionen Menschen im Bundesgebiet mit dem superschnellen Mobilfunk versorgt; angekündigt hatte Unternehmenschef Hannes Ametsreiter Anfang 2021 nur 30 Millionen Menschen. „Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Mobilfunknetze zuvor“, sagt der Manager und ergänzt: „Wir haben beim Ausbau noch mal einen Gang hochgeschaltet.“

Dabei versucht Vodafone sich von zwei etablierten Playern und einem Newcomer abzugrenzen. Die Telekom hatte Ende November als Marktführer bereits 71 Millionen Menschen mit dem 5G-Netz erreicht – das ist für Vodafone gefährlich, weil die Bonner sich vorrangig bemühen, Kunden mit einer sehr hohen Zahlungsbereitschaft an sich zu binden. Zweitens stört es Vodafone, dass der Branchendritte Telefónica Deutschland, der vor einigen Jahren auch die Düsseldorfer E-Plus übernommen hatte, unverändert erfolgreich im Discountsegment punktet – und im November hatten die Münchener wenigstens die Großstädte mit 5G und insgesamt rund 17 Millionen Menschen mit der Technik versorgt.

Info Das Unternehmen Vodafone in Deutschland Hannes Ametsreiter ⇥Foto: end Foto: Endermann, Andreas (end) Chef Hannes Ametsreiter leitet Vodafone Deutschland seit 2015.



Festnetzstrategie Die Düsseldorfer können mit ihrem Kabelnetz Daten oft schneller übertragen als die Telekom mit DSL.

Und drittens muss Vodafone schnell viele neue Kunden finden, bevor ein weiterer Player sich im Mobilfunkmarkt breitmacht: Der Onlinekonzern United Internet (1&1) hat eine Lizenz ersteigert, um das vierte 5G-Netz in Deutschland aufzubauen. Zum großen Ärger von Ametsreiter hat der Vodafone-Ableger Tower Vantage Towers 1&1 nun außerdem zugesagt, in den nächsten Jahren 3800 Standorte für den Aufbau von Funkstationen zur Verfügung zu stellen. „Das könnte weitere Bewegung in den Wettbewerb bringen“, sagt Torsten Gerpott, Wirtschaftsprofessor aus Duisburg. „Gerade in den Städten könnte 1&1 eine gewisse Stärke erreichen. Das bringt die etablierten Anbieter Telekom, Vodafone und Telefónica unter Druck.“

Das große Problem für die Branche ist, dass 5G zwar eine hervorragende Technologie ist, um mehr Daten zu transportieren, doch völlig neue Anwendungen auch für Privatkunden werden wohl noch einige Zeit lang auf sich warten lassen. „Enttäuschung 5G“ schreibt das „Handelsblatt“ – es gebe „aktuell nur wenig zusätzlichen Nutzen“ für die Menschen. Dies demonstrieren auch die eher halbherzigen Vorführungen durch die Konzerne: So organisierte die Telekom jüngst ein Konzert in Berlin, bei dem die Musiker einige Häuserblocks voneinander entfernt waren und doch synchron spielten – denn 5G in der Hauptstadt ist so gut ausgebaut, dass Daten wie Musikklänge in Echtzeit übertragen werden.

Eine Rolle spielt bei der enttäuschenden Entwicklung von 5G auch, dass das Netz größtenteils mit den bisherigen LTE-Netzen parallel läuft. Vodafone lässt zwar Teile des 5G-Netzes separat laufen, aber auch die Düsseldorfer werden erst 2023 rund 60 Millionen Menschen so gut versorgen können, dass diese ein Handyspiel mit mehreren Teilnehmern auf Distanz in Echtzeit spielen können.