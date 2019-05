Schnelles Internet : Vodafone verbündet sich mit Telefonica gegen Telekom

Düsseldorf Für viele Milliarden Euro will Vodafone den Kölner Kabel-Netzbetreiber Unitymedia übernehmen, doch die EU ist skeptisch. Jetzt will man Telefonica als Untermieter ins Netz lassen. Der Wettbewerber United Internet fühlt sich diskriminiert.

Vodafone Deutschland versucht, die mehr als zehn Milliarden Euro teure Übernahme des Kölner-Kabel-TV-Anbieters Unitymedia mit einem wichtigen Zugeständnis bei der EU durchzubringen. Das Düsseldorfer Unternehmen hat mit Telefonica Deutschland vereinbart, dass der Münchener Wettbewerber das künftige Kabel-TV-Netz von Vodafone in ganz Deutschland nutzen darf, sofern Vodafone Unitymedia kaufen darf. Dies hebe den Wettbewerb in Deutschland auf eine ganz neue Ebene, sagte Hannes Ametsreiter, Leiter von Vodafone am Dienstag.