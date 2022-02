Mehr als eine Million Schäden pro Jahr : Vodafone und Eon wollen Leitungslecks leichter finden

Düsseldorf/Essen Die digitale Überwachung von immer mehr Dingen wird möglich. Nun wollen Vodafone und Eon die Bürger vor unentdeckten Lecks in Wasserrohren schützen. Die Warnung kommt aufs Smartphone und/oder ein Kontrollzentrum.

(rky) Vodafone und Eon verbünden sich, um Lecks in Wasserleitungen durch Automatisierung schneller zu erkennen. Direkt in die Wasserzähler sollen von Vodafone gelieferte Mini-Mobilfunkmodems verbaut werden, die von sich aus melden, wenn es zu unerwartet hohem Wasserverbrauch kommt. Die Kooperation wurde zwischen Eon-Chef Leonhard Birnbaum und Vodafones Deutschland-Verantwortlichem Hannes Ametsreiter verabredet und am Donnerstag bekannt gegeben.

Für Vodafone-Chef Ametsreiter gehört das Vernetzen der Wasserzähler zum breiten Geschäftsbereich „Internet of Things“, also dem Internet der per Mobilfunk vernetzten Dinge. So bieten die Düsseldorfer auch Mini-Mobilfunkmodems an, mit denen der Standort von Autos, Schulranzen oder auch von Haustieren aufgerufen werden kann. Eine smarte Digitaluhr für Kinder erlaubt, deren Standort nachzuverfolgen. Eon setzt zudem auf intelligente, digitale Stromzähler. Sie sollen es ermöglichen, Solar- und Windstrom vorrangig dann zu nutzen, wenn es bei viel Sonne oder Wind besonders viel davon gibt.