Arbeitsplatzabbau bei Vodafone und Henkel Wie Arbeitnehmer beim Abfindungspoker klug handeln

Bei einigen NRW-Konzernen müssen sich Beschäftigte aktuell Sorgen um ihre Jobs machen. Henkel streicht Stellen in den Fabriken, nachdem in der neuen Sparte Konsumgüter schon eine Rationalisierungswelle durch die Büros ging. Bei Vodafone sollen 1300 der insgesamt 14.300 Vollzeitstellen wegfallen. Weil auch einige Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit arbeiten, geht es in Wahrheit um mehr Menschen. Wir erklären, wie Beschäftigte taktieren müssen.