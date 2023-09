Glasfaser-Wettbewerb Nun buddelt auch Vodafone

Nach Jahren des Zögerns will auch Vodafone Deutschland jetzt ein Glasfasernetz aufbauen. Am Montag begann die Konzerntochter OXG in Neuss damit, Straßen aufzubuddeln; die Städte Düsseldorf, Duisburg, Marburg und Kassel folgen. Auf Dauer sollen sieben Millionen Anschlüsse in 150 Kommunen gelegt werden. Vodafone-Chef Philippe Rogge zeigt sich zufrieden: „Das verleiht dem Glasfaserausbau in Deutschland einen kräftigen Schub. Zeitgleich machen wir unser Kabelnetz mit zusätzlicher Glasfaser noch besser.“