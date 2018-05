Düsseldorf: Vodafone startet Labor für Mobilfunk-Revolution

Düsseldorf Der Konzern hofft darauf, dass per Handytechnik gesteuerte Roboter in entlegenen Gebieten Kranke versorgen können.

Dabei präsentierten die Techniker und Berater des Konzerns eine Reihe möglicher Anwendungen. So berichtete der Dresdner Professor Gerhard Fettweis, er halte es künftig für gut denkbar, dass Ärzte sich mit Hilfe von 5G und Robotern um kranke Menschen auf dem Land kümmern können. Wenn es einen Verdacht auf einen Schlaganfall gäbe, könnte der Roboter zuerst per 5G dazu gebracht werden, den Patienten per EKG zu untersuchen. Ein Arzt würde den Roboter dabei über viele Kilometer hinweg steuern und den Patienten ohne jedes Ruckeln sehen - dies wäre möglich, weil Signale bei 5G anders als bei den jetzigen Mobilfunknetzen innerhalb von einer Tausendstel Sekunde übertragen werden. Fettweis: "Ein Roboter kann per 5G einen Ball ebenso gut auffangen wie ein Mensch, ein Arzt kann auch über Entfernung arbeiten."