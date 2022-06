Gegen den Elektronikschrott : Vodafone recycled mehr als eine Million Handys

Düsseldorf Vodafon will die Geräte in Übersee sammeln, um hiesige Verkäufe zu kompensieren. Auch hiesige Kunden sollen umdenken und ihre Handys abgeben.

Weil Elektroschrott ein immer größeres Umweltrisiko bedeutet und weil zunehmend über ein Handypfand diskutiert wird, um Smartphones zwangsweise wiederverwerten zu lassen, startet Vodafone Deutschland nun eine eigene Recycling-Offensive: Das Unternehmen will künftig pro Jahr mindestens eine Million Handys recyceln. Diese Geräte sollen allerdings nicht in Deutschland eingesammelt werden sondern in Entwicklungsländern, in denen es bisher keine Struktur gibt, um solche Geräte sinnvoll verwerten zu können. „Für jedes Handy, das wir als Vodafone Deutschland hierzulande verkaufen, recyceln wir ein Gerät in Ländern ohne sichere Recycling-Strukturen“, sagt Wolfgang Fettes, der bei dem Unternehmen für mobile Endgeräte zuständig ist. Die Rücknahme solcher Geräte in Deutschland würde der Umwelt weniger nützen, weil es hierzulande bereits gute Strukturen gebe, um sie auseinanderzunehmen und ihnen brauchbare Rohstoffe zu entziehen.