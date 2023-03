Wettbewerb Wie Vodafone in die Krise rutschte

Der Gegenwind für Vodafone Deutschland als einem der prominentesten Unternehmen von NRW ist deutlich. Dabei hängt die Krise des Düsseldorfer Konzerns mit einer langen Kette von schwierigen Entwicklungen zusammen: Zuerst, dieser historische Rückblick sollte erlaubt sein, übernahm die technisch längst nicht so gut aufgestellte britische Vodafone-Gruppe im Jahr 2000 den Düsseldorfer Mannesmann-Konzern, nur um sich seine Mobilfunkableger wie insbesondere die deutsche D2 einzuverleiben. Dann hinderte die Londoner Zentrale den langjährigen Chef von Vodafone-Deutschland, Fritz Joussen, daran, die deutschen Kabel-TV-Netze zu anfangs noch relativ günstigen Preisen zu erwerben – als Ergebnis warf das Marketing- und Techniktalent Joussen hin und wurde Chef von Tui-Deutschland. Und weil Vodafone ohne Festnetzableger auf Dauer keine Chance gegen die Telekom hatte, wurden dann für mehr als 15 Milliarden Euro die deutschen Kabelnetze mit der Übernahme von Kabel-Deutschland und Unitymedia doch übernommen. Die Schuldenlast für diesen Kauf war dann am Ende auch einer der Gründe, warum Vodafone die Funktürme als eigenständige Aktiengesellschaft Vantage Towers ausgliederte – als Ergebnis hilft nun Vantage dem Konkurrenten 1&1, ein weiteres Mobilfunknetz aufzubauen, was auf Dauer dem Geschäft der drei aktuellen Mobilfunker Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland (O2) nur schaden kann, sofern 1&1 am Ende nicht doch wegen Schwierigkeiten des Netzausbaus aufgibt.