Telekom-Branche Vodafone holt prominenten Ex-Telekom-Manager

Bei Rickmann geht Vodafone einen ungewöhnlichen Weg. Der Neue startet zum 1. November im Gesamtkonzern in London und soll von dort aus das Geschäftskundengeschäft in Deutschland und einer Reihe anderer Länder in Europa vorantreiben. Zum formalen Geschäftsführer der Vodafone GmbH in Deutschland wird er aber erst zum 1. März 2025 ernannt. Branchenkenner halten es für denkbar, dass die ungewöhnliche Art des Wechsels mit dem früheren Arbeitsvertrag von Rickmann bei der Telekom zusammenhängt. Managern wird in Arbeitsverträgen oft ein sehr schneller Wechsel zu einem direkten Wettbewerber verboten. Als solchen versteht Vodafone die Zentrale in London offenbar nicht.