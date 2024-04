Sparkurs Vodafone holt neuen IT-Chef von Santander

Vodafone hatte vor zwei Wochen im Zusammenhang mit dem geplanten Abbau von etwa 2000 Stellen angekündigt, dass Netzelemente und IT-Systeme modernisiert werden sollten. Das bedeutet unter anderem, dass bislang getrennte Kundenbetreuungssysteme beispielsweise für den Kabelanschluss und den Mobilfunk zusammengeführt werden, wodurch der Kundenservice verbessert und beschleunigt werden soll. Burgos ist in der Telekommuniationsbranche kein Unbekannter. Der Manager mit Hochschulabschlüssen in Spanien und der Schweiz war vor seiner Zeit bei Santander unter anderem bei der Deutschen Telekom und bei Telefónica in Spanien und in Deutschland tätig. „Wir werden Vodafone durchdigitalisieren. Und wir werden unsere Systemlandschaft straffen. Für mehr Digitalisierung im Service, im Netz und im Vertrieb. Denn das schafft neue Möglichkeiten für uns und für unsere Kunden. Fernando Burgos wird bei der Neuausrichtung mit unserer IT-Mannschaft eine wichtige Rolle spielen“, erklärte Vodafone auf Anfrage.