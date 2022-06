Grüne Mobilität : Vodafone hilft, 40.000 E-Lastenräder auf die Straße zu bringen

Die E-Bikes von Avocargo und Vodafone sind alles andere als ein Schnäppchen zum Ausleihen -aber billiger als ein Auto sind sie. Foto: Avocargo/Avocarg

Düsseldorf/Berlin Bisher sind E-Lastenfahrräder vorrangig ein Fahrzeug für die grüne Schickeria in den Städten. Als Leihfahrzeug wollen Vodafone und eine Partnerfirma aus Berlin sie nun zum Massenprodukt machen. Auch Düsseldorf und Köln werden avisiert.

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat einen Vertrag abgeschlossen, um die Wende zu einem umweltfreundlicherem Verkehr zu unterstützen. Das Düsseldorfer Konzern wird für Avocargo, einen Berliner Verleiher von Elektrolastenrädern, 40.000 E-Lastenbikes mit einer Mobilfunkverbindung ausrüsten. „Ja, wir wollen bis 2026 rund 40.000 E-Lastenfahrräder in rund 100 Städten Europas auf die Straße bringen“, erklärte Matti Schurr, einer der drei Gründer von Avocargo. „Vodafone ist unser Technologiepartner, damit die E-Lastenräder jederzeit von den Kunden zu finden sind und wir den Akkustand der Räder kontrollieren können.“

Die Kunden können die Räder finden, weil sie GPS und Mobilfunk haben.

Avocargo betont, für viele Optionen und Partnerschaften offen zu sein. Die aktuell in Berlin rund 100 angebotenen E-Lastenbikes dürfen bisher überall in den vom System abgedeckten zentralen Stadtteilen wie Kreuzberg und Pfenzlauer Berg abgestellt werden. Die Nutzung der Zweiräder kostet je Viertelstunde 1,90 Euro, drei Stunden kosten 18,90 Euro. Immer kommt ein Euro Startgebühr dazu. Doch so wie Geschäfte aktuell Kunden anlocken, indem sie kostenlose Parkplätze anbieten, geben örtliche Filialen von Obi, Galeria und eine Bio-Markt-Kette einen Zuschuss zur Lastenradmiete, sofern bei ihnen für einen Mindestbeitrag eingekauft wird, der je nach Partner zwischen 30 und 70 Euro liegt. Schurr: „Damit locken die Kunden an, die auch zum größeren Einkauf ohne Auto wollen.“

Avocargo peilt auch das Rheinland als Marktregion an: „Wir haben Kontakt mit möglichen Partnern in Köln und Düsseldorf aufgenommen“, sagt Schurr. Die Stadt Köln habe ohnehin beschlossen, ein Programm für ausleihbare E-Lastenräder in der Stadt aufzubauen oder zu unterstützen; auch in Düsseldorf sehe er eine große Offenheit für ein Angebot: „Alle Städte Europas wollen bei einer ökologischen Verkehrswende vorankommen, wie wir auch in Paris, Berlin oder im Rheinland sehen. Dabei können ausleihbare Lastenräder eine ideale Rolle spielen. Sie ermöglichen es Bürgern, das Auto viel weniger zu nutzen oder es sogar ganz abzuschaffen, weil sie dann Lastenfahrten beispielsweise für etwas größere Einkäufe damit machen können. Persönlich unterwegs sind die Menschen dagegen dann vorrangig per Zweirad und ÖPNV.“

Düsseldorfs früherer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) sieht den Vorstoß positiv: „Sofern geklärt ist, wo die Lastenräder abgestellt werden dürfen, kann das ein sinnvoller Beitrag sein, um den Verkehr umweltfreundlicher zu organisieren“, sagt er.

Vodafone vernetzt nicht nur die Lastenräder mit den Apps der Kunden und den Rechnern von Avocargo, sondern hat den Partner auch in sein Förderprogramm für Start-ups Uplift aufgenommen. Dies bedeutet vorrangig, dass beim Vertrieb und der Technik geholfen wird. Michael Reinartz, Innovationschef von Vodafone Deutschland, sagt: „Mit Avocargo haben wir das Portfolio in unserem Start-up-Programm um eine Partnerschaft erweitert, mit der nachhaltige Mobilität für jedermann spontan und flexibel möglich wird.“ Die Mobilfunkanbindung hilft dabei, den Akkustand der Fahrzeuge jederzeit abrufen zu können, um die Akkus eventuell auszutauschen.

Für die Kunden soll die Nutzung möglichst einfach sein, so Gründer Schurr: „Das Finden, Entsperren und das Bezahlen läuft bequem per App. Die Fahrt startet dort, wo das nächstgelegene Bike steht und endet, wenn das Ziel erreicht wurde. Einzige Voraussetzung: Das Fahrzeug muss an einem festen Gegenstand angekettet werden. So stellen wir sicher, dass die Lastenräder nicht den Weg versperren.“ Bisher habe es „keinerlei negativen Vorfälle“ gegeben, die Fahrzeuge würden noch immer viel weniger Platz brauchen als jedes Auto. Dabei kann er sich gut vorstellen, dass die Lastenräder nicht nur auf Bürgersteigen oder am Rand von Grünanlagen abgestellt werden, sondern auch in Höfen von Hausgemeinschaften, die dann ein solches Fahrzeug quasi gemeinsam nutzen würde.