Philippe Rogge geht Überraschender Wechsel an der Spitze von Vodafone Deutschland

Nach nicht einmal zwei Jahren verlässt der Chef des Telekommunikationsanbieters Vodafone Deutschland, Philippe Rogge (56), überraschend das Unternehmen. Der Belgier habe sich entschieden, von seiner Funktion zurückzutreten und die Firma zum 31. März zu verlassen, teilte Vodafone am Freitag in Düsseldorf mit. Sein Nachfolger wird der bisherige Privatkunden-Vorstand Marcel de Groot (54). Der Niederländer ist seit 2008 im Vodafone-Konzern tätig, unter anderem in Irland und den Niederlanden. „Wir werden weiter unsere Hausaufgaben machen“ und „auf Angriff schalten“, sagte de Groot nach seiner Beförderung zum Chef.