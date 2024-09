Probleme bei Kabel-TV und Internet Vodafone bleibt eine Dauerbaustelle

Ist ein Leben ohne Internet schwierig? Die Familie von Jürgen Schmitz (Name geändert) aus der Mendelssohnstraße in Meerbusch erlebt dies als Kunde von Vodafone. „Die ersten Ausfälle hatten wir vor drei Wochen, später fiel das Netz ganz weg. Zeitweise meldete die Störungsseite, innerhalb von einem oder zwei Tagen werde alles bereinigt sein, nun gibt es nur noch die Information, die Störung sei bekannt.“ Aber ein Datum für eine Reparatur werde nicht genannt, auch die Hotline sei ratlos. „Da kommt man nur schwer durch und erfährt nichts“, so Schmitz. Als Ergebnis ist das Datenvolumen des Smartphones des Sohnes bereits aufgebraucht. „Ganz so schwierig kann es doch nicht sein, einen Kabelbruch oder so zu reparieren.“ Vodafone erklärt, es gäbe tatsächlich ein Problem, aber erst seit dem 5. September und nun seien komplizierte Tiefbauarbeiten nötig, um ein „defektes Bauteil“ auszutauschen. Es gehe um insgesamt neun Haushalte.