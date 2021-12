3500 Standorte für Ralph Dommermuth : Vodafone-Ableger Vantage stärkt Vodafone-Konkurrent 1&1

Düsseldorf Die Abspaltung der Funktürme war innerhalb von Vodafone stark umstritten, der Betriebsrat war dagegen. Jetzt hat die Funkturmfirma Vantage einen Deal zu Lasten des Mutterkonzerns geschlossen.Der Wettbewerber 1&1 kommt nun schneller voran, beim Aufbau eines 5G-Netzes.

(rky) Der Funkturm-Ableger der Vodafone-Gruppe, Vantage Towers, hat ausgerechnet mit dem neuen Angstgegner von Vodafone einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Vantage Towers wird dem Unternehmen 1&1 in den nächsten 20 Jahren mindestens 3800 Standorte zur Verfügung stellen, um dort Funkstationen für Mobilfunktechnik aufzustellen. Das Pikante: Praktisch alle diese Standorte wurden mit Geld erschlossen, die Vodafone Deutschland mit den Einnahmen aus den mehr als 25 Millionen Handyverträgen in Deutschland verdient hat. Aber 1&1 plant, mit einer weiteren Lizenz für den Betrieb eines 5G-Netzes den eta­blierten Anbietern Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland das Geschäft schwer zu machen – ein brutaler Preiskampf droht. Und die Attacke von 1&1 wird nur möglich, weil Vantage hilft.

Hintergrund des Deals ist, dass die Londoner Zentrale des Weltkonzerns Vodafone fast alle Funktürme als weitgehend unabhängigen Ableger Vantage an die Börse brachte. Insgesamt verwaltet die Düsseldorfer Firma 82.000 Funkmaststandorte in Europa. Haupteinnahmequelle sind die Mietverträge für die Standorte mit Vodafone, aber Vantage-Chef Vivek Badrinath will immer mehr an Wettbewerber vermieten. Darum bejubelt er den Vertrag: „Die Partnerschaft mit 1&1 ist ein weiterer Meilenstein für uns.“ Ralph Dommermuth, Chef von 1&1, ist auch zufrieden: „Durch Kooperationen mit etablierten Funkturmbetreibern wollen wir vornehmlich bereits bestehende Funkstandorte nutzen. Das schont Umwelt und Resourcen und beschleunigt unsere Ausbaugeschwindigkeit.“