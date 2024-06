Rücklagen aufbauen für spätere Zeiten Vermögenswirksame Leistungen lohnen sich für viel mehr Bürger

Finanztip macht darauf aufmerksam, man könne über die Online-Bank Finvesto sein VL-Geld bei einer Vielzahl an ETFs investieren. Dazu gehören mehrere ETF auf den MSCI World, in dem die Aktien von weltweit mehr als 1400 Unternehmen weltweit zusammengefasst sind. Alternativ wäre auch ein Investment in einen ETF denkbar, der vorrangig in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen investiert.