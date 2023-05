Viele Beschwerden von Nutzern Neue Visa- und Mastercard-Debitkarten funktionieren oft nicht

Der Zahlungsdienstleister Visa will laut „Spiegel“ in diesem Geschäftsjahr bis zu zwölf Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Zahl der Akzeptanzstellen auszubauen. Mastercard-Deutschlandchef Peter Robejsek erklärte demnach, es werde daran gearbeitet, kleinere Händler zur Akzeptanz der Karten zu bewegen.