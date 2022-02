Gesetzentwurf : Virtuelle Hauptversammlung auf Dauer?

Düsseldorf Ein Referentenentwurf des Justizministeriums sieht beispielsweise vor, dass Aktionäre ein Rederecht per Video erhalten. Länder und Verbände sollen sich bis Mitte März zu dem Entwurf äußern.

Die Corona-Krise hat in den vergangenen beiden Jahren vieles im Leben der Menschen verändert – auch bei den Eigentümern großer börsennotierter Konzerne. Die trafen sich vor dem Ausbruch der Pandemie zu Hunderten oder gar Tausenden in großen Veranstaltungssälen, um sich vom Vorstand Daten, Zahlen, Fakten und Strategien präsentieren zu lassen, um ihrem Unmut über das Management Luft zu machen oder um wichtige Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens zu fällen.

Alles vorbei. In Corona-Zeiten haben Hauptversammlungen seit dem Frühjahr 2020 nur noch virtuell stattgefunden – und es sieht danach aus, als ob diese Form des Aktionärstreffens Standard werden würde. Zumindest liegt mittlerweile ein Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium vor, der – wenn er denn Zustimmung findet – die Ausnahmesituation zum Normalfall machen würde. Und zwar auch nach dem August dieses Jahres. Bis dahin hatte der Bundestag die Pandemie-Regeln für Hauptversammlungen erst am 10. September des vergangenen Jahres verlängert.

Was auf jeden Fall gewährleistet sein müsste: Die virtuelle Hauptversammlung müsste in Bild und Ton übertragen werden, die elek­tronische Stimmrechtsausübung der Aktionäre sichergestellt sein. Anders als bei den bisherigen virtuellen Hauptversammlungen soll den Aktionären eine Redemöglichkeit per Video eingeräumt werden. Zudem sollen sie über elektronische Kommunikation Anträge stellen, Widersprüche einreichen und ihr Auskunftsrecht ausüben können.