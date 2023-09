Peer Steinbrück ist dagegen Kritik an Vier-Tage-Woche — „Wir müssen zweifellos mehr arbeiten“

„Alle Beschäftigten in Deutschland arbeiten im Jahresschnitt 1.350 Stunden, Vollzeitbeschäftigte 1.600 Stunden. Das ist so gering wie in fast keinem anderen Land“, sagte Steinbrück, der bis 2009 Finanzminister war und 2013 als SPD-Kanzlerkandidat gegen die Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) unterlag. Angesichts der demografischen Entwicklung und des Mangels an Fachkräften müsse die Arbeitszeit insbesondere zur Finanzierung der Sozialversicherungen steigen, sagte Steinbrück: „Das sagen die Politiker bloß nicht, weil sie den Konflikt scheuen.“