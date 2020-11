Einzelhandel : Viele Geschenke bringt das Internet

Ein Bild aus besseren Tagen: Im vergangenen Jahr florierte der Einzelhandel vor Weihnachten, nun verlagert sich die Kauflust ins Internet. Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Der Trend zum Online-Kauf wird durch die Pandemie noch verstärkt. Das wird sich auch nach der Krise nicht ändern. Für Händler, die noch nicht übers Netz verkauften, müsste dies ein Weckruf sein, meint der Digitalverband Bitkom.

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Dass fünf von sechs Deutschen, die älter als 16 sind und das Internet nutzen, dort auch einkaufen, mag niemanden überraschen. Weitaus weniger erwartbar ist die Tatsache, dass es dabei meist mvöllig egal ist, ob man 18 oder 80, Mann oder Frau, Großstädter oder Landmensch ist. Und auch die Produkte, die sich die Menschen über das Netz bestellen und nach Hause liefern lassen, sind meist die selben: Kleidung und Schuhe, (Hör-)Bücher, Haushaltsgeräte, Smartphones.

Das gab es schon vor der Corona-Krise, aber der Trend hat sich in der Pandemie verstärkt. Das Beunruhigende für jene stationären Händler, die sich in der Hoffnung auf die Rückkehr der Käufer in die Innenstädte dem Angebot ihrer Waren übers Netz bisher verweigern: Mehr als ein Drittel derer, die in de Krise stärker als bisher online kauften, wollen dies auch in Zukunft tun. Also auch dann, wenn wir Corona womöglich dank Medikamenten und Impfungen eingedämmt haben.

Die Erkenntnis, die de Digitalverband Birtkom daraus ziehrt: „Die Corona-bedingten Einschränkungen müssen ein Weckruf für wirklich jeden Händler sein", so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Seine Empfehlung: „Auf zwei Beinen - vor Ort und im Netz - steht man als Einzelhändler auch in Krisenzeiten stabil."

Die Botschaft, die vor Rohleder schon so einige andere Propheten als Händler-Volk ausgesandt haten, ist aber noch längst nicht überall erhört worden. Nach einer im Sommer gemachten Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) nutzen 62 Prozent der Befragten den Vertriebsweg Internet überhaupt nicht. Also etwa fünf von acht. Eine niederschmetternde Zahl, weil gleichzeitig so viele darüber klagen, dass der Online-Handel die Kleinen bedrohe und zur Verödung der Innenstädte beitrage, da viele stationäre Händler nicht mehr konkurrenzfähig seien.