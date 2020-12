Betriebsschließungen : Viele Gastronomen verklagen Versicherer

Die Gastronomen in den Innenstädten, wie hier in der Düsseldorfer Altstadt, leiden unter dem erneuten Lockdown. Foto: imago images/Olaf Döring

Düsseldorf Versicherungskonzerne zahlen auch nach Monaten nicht, weil die Zwangsschließung durch die Politik aus ihrer Sicht nicht versichert ist. Bei den Gerichten wächst der Berg an Klagen. Womöglich muss irgendwann der BGH entscheiden.

Seit Anfang November hat Deutschlands Gastronomie wieder Pause. Zum zweiten Mal in diesem Jahr, nachdem die Lokalbesitzer schon im Frühjahr zwangsweise hatten schließen müssen. Ein Fall für die Versicherer. Jedenfalls dann, wenn man als Restaurantbetreiber oder Hotelier eine Betriebsschließungsversicherung hat. Das sind aber nur etwas mehr als 70.000 Unternehmen, nicht einmal ein Drittel der Branche.

Und selbst für jene, die sich mit der Police in der Hand auf der sicheren Seite wähnten, ist in der Corona-Krise wie so oft vieles anders. Manche Versicherer weigern sich nämlich seit Monaten zu zahlen. Die Materie ist kompliziert. Die Policen-Anbieter berufen sich darauf, dass es eben nicht die Infektion, das Virus oder die Krankheit im Unternehmen gewesen sei, die zur Schließung eines Betriebes geführt habe, sondern eine behördliche Anordnung.

Info Gastgewerbe hat mehr als 220.000 Betriebe Unternehmen Laut Dehoga gab es 2018 rund 223.000 Betriebe im Gastgewerbe, darunter 165.000 Gaststätten und 44.000 Beherbergungsbetriebe. Dazu kommen 14.0000 Caterer und sonstige Betriebe. Erlöse Der Gesamtumsatz betrug im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden Euro.

Der Branchenverband GDV hat jetzt sogar neue Musterbedingungen für die Betriebsschließungsversicherung vorgelegt. Tenor: Von der Politik angeordnete Entscheidungen sind gewollte Handlungen, keine zufälligen Ereignisse, nicht kalkulierbar und daher generell auszuschließen. Damit will die Branche Klarheit schaffen, nachdem Gerichte wegen der teils missverständlichen Klauseln auch schon zugunsten von Versicherten entschieden hatten. Reaktion aus der Gastronomie: „Die Versicherer sollten lieber erst einmal in der Gegenwart zahlen, bevor sie sich mit den Bedingungen künftiger Verträge beschäftigen“, sagte ein Sprecher des Branchenverbandes Dehoga NRW unserer Redaktion.

Die versicherungsrechtliche Einschätzung in den neuen Musterbedingungen bleibt übrigens dieselbe wie vorher: Versicherer wollen nur zahlen, wenn ein Virus oder eine ansteckende Krankheit im versicherten Betrieb festgestellt wird und die Behörden nur die Gaststätte individuell schließen, um die Ausbreitung zu verhindern. Die Policen gingen schon jetzt in der Regel von einer solchen Einzelschließung aus, argumentiert die Branche.

Dazu kommt: Covid-19 fehlt in den meisten Fällen auf der Liste der versicherten Krankheiten. Es gibt Fälle aus dem Klinik- oder Pflegebereich, wo das anders ist, aber bei den Gastronomen ist die Erkrankung in der Regel nicht versichert. Im Klartext: Wer keine Infektionen im Betrieb hat und deswegen zumachen muss, geht meist leer aus.

Für viele Gastronomen ist dies natürlich ein Schlag ins Gesicht. Für sie war die Aussicht auf Schadenregulierung ein Hoffnungsanker, mit dessen Hilfe sie die finanziellen Ausfälle wenigstens in Teilen abmildern zu können hofften. Viele versuchen, mit Justitias Hilfe zum Erfolg zu kommen. Bei den Gerichten, so heißt es, stapelten sich die Klagen zu verweigerten Zahlungen. Das heißt: Bei der Vielzahl der Prozesse könnten sich Rechtsstreitigkeiten jahrelang hinziehen. Womöglich bis vor den Bundesgerichtshof.

Beim größten deutschen Versicherungskonzern Allianz sind nach Angaben eines Sprechers 185 Klagen anhängig. Der Münchner Konzern hat „einige Tausend“ Gastronomen gegen Betriebsschließungen versichert und dürfte damit auf einen Marktanteil von sieben Prozent kommen. „Wir haben aber auch schon 100 Millionen Euro ausgezahlt“, sagt der Sprecher, der nicht nur auf die Verträge verweist, bei denen Versicherungsschutz bestand, sondern auch auf die sogenannte bayerische Lösung: Der Versicherer übernimmt auf Initiative des bayerischen Wirtschaftsministeriums bis zu 15 Prozent der bei Betriebsschließungen jeweils vereinbarten Tagessätze und zahlt diese an die Gaststätten und Hotels – auch in Fällen, in denen seiner Meinung nach kein Versicherungsschutz bestand.

Der Vorschlag des Ministeriums fußte auf der Grundlage, dass etwa 70 Prozent der Ausfälle durch die öffentliche Hand kompensiert würden. Die Hilfen fließen aber auch oft verzögert, und so schauen viele Gastronomen weiter in die Röhre. Wer sich wehren will, macht dies oft nur, wenn er Rechtsschutz hat. Beim Düsseldorfer Rechtschutz-Anbieter Arag laufen noch rund 340 Fälle. „In etwa 60 weiteren Fällen haben wir keinen Rechtsschutz bestätigen können, weil das Risiko nicht versichert war. Bei ungefähr 50 hat es entweder eine außergerichtliche Einigung gegeben oder einen Vergleich in einem Gerichtsverfahren“, sagt Klaus Kozik, Hauptabteilungsleiter des Arag-Rechtsservice. Die Fallzahlen seien deutlich geringer als beispielsweise im Abgasskandal oder bei Verfahren gegen die Deutsche Telekom. Nach dem ersten Lockdown habe es nur noch wenige Schadensmeldungen gegeben, so Kozik.