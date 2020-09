Immer wieder Angriffe auf Unternehmen : Cyberangriff aus Nordkorea

Willich Hackerangriffe können nicht nur Krankenhäuser wie zuletzt die Uniklinik in Düsseldorf, sondern auch Unternehmen komplett lahmlegen. Ein Betroffener berichtet von seinen Erfahrungen.

Wolf-Peter Korth ist einen Monat durch die Hölle gegangen – und hat am Ende aufgegeben. „Die Polizei hat uns davon abgeraten, das Lösegeld zu bezahlen – aber am Ende haben wir es doch getan.“

Im November 2018 hatten Hacker die Server des Unternehmens ITC Logistic aus Willich lahmgelegt und für den Code, um die Server zu entschlüsseln ein Lösegeld gefordert. Zahlbar in der Kryptowährung Bitcoins. „Wir waren quasi handlungsunfähig“, sagt der Firmeninhaber: „Wir konnten Zoll- und Speditionspapiere nur noch handschriftlich ausfüllen, hatten keinen Zugriff mehr auf unsere Datenbanken und konnten Logistikaufträge nur noch abwickeln, indem wir mit handgeschriebenen Zetteln durchs Lager gelaufen sind. Irgendwie mussten wir den Betrieb ja aufrecht erhalten.“

All die Erinnerungen kamen wieder hoch, als Korth von dem Hackerangriff auf die Düsseldorfer Uniklinik las – und mit ihnen der Ärger. „Wir haben natürlich die Kriminalpolizei informiert, doch die hat nur handschriftlich eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen und ein paar Wochen später das Verfahren eingestellt. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat uns nicht geholfen, sondern lediglich auf die Merkblätter auf Ihrer Homepage verwiesen. Wir waren völlig auf uns allein gestellt“, sagt Korth.

Die Täter kamen aus Nordkorea, so viel war immerhin herauszufinden. Doch damit war auch klar: Eine Strafverfolgung würde in dem autokratischen Staat kaum möglich sein. Denn in Nordkorea gehören Cyberangriffe offenbar zur Staatsräson.