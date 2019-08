Abwasser und Abfall : Viel Sparpotenzial bei Müll und Abwasser

Düsseldorf Gegen die hohen Gebührensätze der Städte und Gemeinden für Abwasser und Müllentsorgung können Verbraucher sich kaum wehren. Trotzdem gibt es für die Bürger Möglichkeiten zum Sparen.

Aber die meisten Vorschläge verpuffen. Bei den Müllgebühren liegen die NRW-Kommunen nach einer vom Eigentümerverband Haus und Grund in Auftrag gegebenen Studie sogar an der Spitze.Hinzu kommt, dass die Haushalte ihre Gebühren nicht einmal zuverlässig kalkulieren können. So stiegen die Abwassergebühren in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) bei dem vom Steuerzahlerbund zugrunde gelegten Musterhaushalt binnen eines Jahres um 25 Prozent, in Grefrath (Kreis Viersen) und in Alpen (Kreis Wesel) um jeweils zehn Prozent. Umgekehrt sanken sie in Brühl (Rhein-Erft-Kreis) um 24 Prozent, in Euskirchen um 16 Prozent und in Ochtrup (Kreis Steinfurt) um zwölf Prozent.