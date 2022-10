Creditreform-Statistik : Verwaltung ist oft ein schlechter Zahler

Düsseldorf Jede vierte Rechnung in der öffentlichen Verwaltung in NRW wird nicht pünktlich beglichen. Zudem leidet die Baubranche unter den aktuellen Problemen. Im kommenden Jahr könnte die Zahl der Insolvenzen merklich steigen.

In der öffentlichen Verwaltung in NRW wird gegenwärtig jede vierte Rechnung mit teils deutlicher Verspätung bezahlt. Wie aus Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegen, beträgt die durchschnittliche Dauer, bis eine Rechnung bezahlt wird, fast 35 Tage, obwohl das Zahlungsziel im Schnitt zwischen 22 und 23 Tagen liegt. Zwar ist der Anteil der öffentlichen Hand an den Unternehmen mit Zahlungsverzug relativ klein, aber die Forderungen der Gläubiger aus diesen Rechnungen belaufen sich immerhin auf fast 31 Millionen Euro.

Zu den Branchen, die im größten deutschen Bundesland aktuell besonders auffällig sind, gehört auch die Baubranche. „Das Baugewerbe hat derzeit große Probleme, vor allem im Immobilienbereich. Hier wurden große Aufträge gecancelt, Projektentwickler frieren Projekte ein. Andere, zum Beispiel beim energetischen Ausbau, haben gerade goldene Zeiten. Also innerhalb einer Branche gibt es große Unterschiede“, sagte unserer Redaktion Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Die Baubranche leidet derzeit zudem unter den hohen Baukosten. Und im privaten Bereich verzichten aktuell viele auf ihr Bauvorhaben, nachdem die Bauzinsen um mehrere Prozentpunkte gestiegen sind und sich deshalb die Finanzierung für Bauwillige und Käufer deutlich verteuert hat. „Auch die persönlichen Dienstleistungen (beispielsweise Wäschereien, Reinigungen, Bäder, Solarien) performen nicht unbedingt besser“, sagt Hantzsch. Anteil der verspätet gezahlten Rechnungen: knapp 24 Prozent.

Info Bundesweit ist NRW die Nummer elf Vergleich Auf Bundesebene liegt NRW aktuell mit einem Zahlungsverzug von durchschnittlich elf Tagen auf dem elften Platz. Der Bundesdurchschnitt liegt bei zehn Tagen. Hoch/Tief, Spitzenreiter ist Baden-Württemberg mit 8,2, Schlusslicht Schleswig-Holstein mit 12,7 Tagen.

Die Zahl der erst nach Fälligkeit gezahlten Rechnungen in NRW ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Die Zahl lag zur Jahresmitte noch bei etwa 440.000, mittlerweile ist sie auf 465.000 gestiegen. Das sind zwölf Prozent aller Rechnungen, die von Lieferanten und Dienstleistern ausgestellt sind. Die Summe, die insgesamt überfällig wird, liegt knapp über einer Milliarde Euro, etwa ein Fünftel der addierten Rechnungssummen.

An eine Pleitewelle wegen der schlechten Lage und der drohenden Rezession glaubt Hantzsch trotzdem nicht. „Wir lagen zuletzt auf einem historisch niedrigen Niveau“, so der Wirtschaftsforscher. Historisch bedeutet in diesem Zusammenhang seit dem Start der Insolvenzordnung im Jahr 1999. Bis Ende Dezember rechnet Hantzsch mit einem „moderaten“ Anstieg der Unternehmensinsolvenzen für das Gesamtjahr: „Das könnten dann zwischen 16.000 und 18.000 sein.“ Und auch wenn das ein Plus von bis zu 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr wäre, meint der Wirtschaftsforscher: „Das wäre noch lange keine für die Volkswirtschaft gefährliche Welle, sondern vielmehr eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens.“ Tatsächlich läge die Zahl nur halb so hoch wie 2008/2009, als die Finanzkrise in Europa ausbrach.

Für die ersten drei Monate des kommenden Jahres erwartet Hantzsch allerdings einen merklichen Anstieg: „Energiekrise, Inflation, Verknappung der Güter, steigende Zinsen, Personalmangel sind noch lange nicht vollständig bei den Unternehmen angekommen, die Hilfen des Bundes federn diese teilweise ab. Die anhaltend schwierige Wettebwerbssituation dürfte am Ende doch für viele das Aus bedeuten.“. Das endet in solchen Fällen allerdings nicht zwangsläufig in einem Insolvenzantrag; manche Kleinunternehmen und Gewerbetreibende geben einfach auf und verabschieden sich still und leise aus dem Markt. Im ersten Halbjahr 2022 war die Zahl der Insolvenzen bundesweit noch um 2,8, in NRW sogar um zehn Prozent gefallen.