Düsseldorf : Verwahrentgelt bei Girokonten – erlaubt?

Düsseldorf Das Landgericht Düsseldorf hat diese Praxis der Volksbank Rhein-Lippe untersagt. Damit hat zum zweiten Mal ein Gericht gegen ein Geldhaus entschieden. Die Volksbank hat Berufung eingelegt.

Am Ende – das scheint heute schon sicher – werden auch die Negativzinsen ein Fall für den Bundesgerichtshof werden. Jedes Mal, wenn eine Kammer ein Urteil pro Bank oder pro Kunde fällt, kann man so gut wie sicher sein, dass eine oder gar beide Seiten in Berufung gehen. Genau so ist es auch beim jüngsten Fall gewesen, der in der Region spielt. Das Landgericht Düsseldorf hat das Verwahrentgelt der Volksbank Rhein-Lippe für Beträge auf Girokonten, die 10.000 Euro übersteigen, für unzulässig erklärt.