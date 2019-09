Kolumne : Versicherung für den Notfall

Es ist noch früh am Morgen. Das junge Paar schläft tief und fest. Da plötzlich schlägt der Rauchmelder Alarm. Es brennt. Die beiden Düsseldorfer rufen die Feuerwehr. Nur fünf Minuten später ist sie vor Ort.

In Windeseile ist der Küchenbrand eingedämmt. Ein mobiler Vorhang sorgt dafür, dass der Rauch nicht ins Treppenhaus gelangt. Was kürzlich bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus gelang, funktioniert seit Einführung der Rauchmelder-Pflicht in Deutschland immer häufiger. Rauchmelder schützen nicht nur Menschenleben, sondern helfen auch, Großschäden vorzubeugen. Schließlich gilt: Je früher die Feuerwehr vor Ort sein kann, desto mehr Zeit bleibt ihr für die Brandbekämpfung.