Versicherungskonzern Arag will bis 2030 stark wachsen

Auch im zu Ende gehenden laufenden Jahr ist die Arag nach vorläufigen Zahlen deutlich gewachsen. Das Unternehmen erwartet für 2022 ein Beitragswachstum von 8,5 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Auf dem deutschen Markt hat der Konzern zehn, im Ausland 6,2 Prozent zugelegt. Der versicherungstechnische Gewinn soll um mehr als ein Viertel auf den Rekordwert von 150 Millionen Euro steigen. Im Rechtsschutzgeschäft weist die Arag einen umgekehrten Trend im gegenüber der Entwicklung im gesamten Unternehmen auf: Das Geschäft in Deutschland (plus 5,7 Prozent) wächst nicht so stark wie das internationale (plus 8,4 Prozent). Allerdings liegt die Steigerung auf dem Heimatmarkt deutlich über dem Marktdurchschnitt von drei Prozent, wodurch sich der Marktanteil im Inland von 10,5 auf elf Prozent erhöht. Wachstumsstärkster Geschäftsbereich bleibt den Angaben zufolge aber die Krankenversicherung, in der die Beitragseinnahmen um mehr als zwölf Prozent auf 543 Millionen Euro klettern. Netto (also unter Berücksichtigung der Abgänge) hat sich die Zahl der Vollversicherten nach Angaben der Arag bis Ende Oktober um 7500 auf rund 57.000 Versicherte erhöht.