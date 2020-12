Düsseldorfer Versicherer : Arag bleibt auf Wachstumskurs

Nach 20 Jahren mit Paul-Otto Faßbender an der Spitze hat bei der Arag eine neue Zeitrechnung begonnen. Renko Dirksen steht für den Generationswechsel im Arag-Hochhaus.

Zwei Jahrzehnte war der Versicherungskonzern Arag ohne seinen Eigentümer und Vorstandsvorsitzenden Paul Otto Faßbender kaum denkbar. Doch seit Juli ist die operative Führungsrolle Faßbenders Geschichte. An seiner Stelle steht Renko Dirksen, vor einigen Tagen 44 Jahre alt geworden. Ein Generationswechsel. Doch der Kurs bleibt unter Dirksen der gleiche. Die Geschäftsentwicklung im zu Ende gehenden Jahr sei eine klare Bestätigung für die unternehmerische Leistung seines Vorgängers, sagte Dirksen am Mittwochabend in einer Telefonkonferenz. „Er hat den Konzern so robust und solide aufgestellt“, so der neue Konzernchef.