Für tot erklärter Bruder Warum der Staatsanwalt gegen den Tengelmann-Chef ermittelt

Was auch immer die neuen Untersuchungen jetzt ergeben mögen – der Fall Haub und alles, was in diesem Zusammenhang über die Familie bekanntgeworden ist, haben in den vergangenen Jahren bereits reichlich Schlagzeilen gefüllt. Angeblich wurde der Manager, nach dessen Verschwinden umfangreiche Suchaktionen in den Alpen erfolglos geblieben waren, Jahre später in Moskau gesehen; es gab Gerüchte um eine angebliche russische Geliebte, Berichte über gegenseitige Bespitzelungen in der Familie und um Zwist zwischen den Brüdern. Dann stellten Christian und Georg Haub 2020 einen Antrag auf Todeserklärung für ihren Bruder, dem Frau und Kinder des damals Vermissten nach zunächst heftigem Widerstand zustimmten. Aus dieser Zeit stammt auch ein Streit zwischen Karl-Erivan Haubs Familie und Christian Haub, was das Erbe des Verschollenen anging. Später haben sich beide Seiten darauf verständigt, dass Christian Haub der Familie seines Bruders deren Anteile abkauft. Die Rede war von einem Kaufpreis von etwa 1,3 Milliarden Euro, den Haub gezahlt haben soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.